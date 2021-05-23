متابعة أعمال المشروعات الجارية في أحياء مدينة العريش

تفقد رئيس مجلس مدينة العريش اللواء ماجد محمد أحمد، عددًا من المناطق لمتابعة الأعمال الجارية في مشروعات الخطة بأحياء المدينة.

وقد شملت جولته الميدانية منطقة خدمات السمران ومنطقة الزهور والمساعيد خاصة منطقة الإداري والشرابجة، بحث خلالها شكوي المواطنين من البرك والمستنقعات وردم الشوارع.

رفع الرمال:



كما تابع رئيس المدينة، أعمال رفع الرمال من الكورنيش وفتح شارع الخدمة ، نزولا علي الشكوي المرفوعة من مركز خدمة المواطنين كما تم المرور علي منطقة آل أيوب والساحل، وذلك للوقوف علي نقاط القوة والضعف بالمدينة .



كما تابع رئيس المدينة أعمال توسعة شارع أسيوط/ المساعيد . وكذا أمام المنطقة الأزهرية ومسجد المحطة، خاصة حرم الطرق، وتركيب الأرصفة ، للعمل على رفع كفاءة وتطوير الطرق لظهور المدينة بشكل أفضل .

ووجه اللواء ماجد ، بوضع جدول أعمال اعتبارا من الاحد لتدارك تلك الملاحظات .، ورافقه فى الجولة احمد انور رئيس منطقة خدمات المساعيد.

