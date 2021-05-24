صحة البرلمان تستكمل مناقشة موازنة القطاع بكافة هيئاته فى المحافظات..اليوم

قال النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة من المقرر أن تستكمل اليوم الأثنين عقد إجتماعاتها والتى بدأته أمس الأحد ، وذلك لمناقشة موازنة الصحة بكافة هيئاتها فى المحافظات.

وأشار حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش خلال إجتماعاتها ميزانية دواوين الوزارة فى المحافظات ، وميزانية مديريات الصحة فى المحافظات.

وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة من المقرر أن تناقش خلال إجتماعاتها أيضا طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن تكليف أطباء الزمالة المصرية.