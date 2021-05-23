محافظ شمال سيناء يدعو أسر الشهداء والمصابين باستكمال ملفاتهم

لإدراجها بصندوق أسر الشهداء والمصابين

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة وسيط بين أسرالشهداء على مستوي المحافظة، وصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين بالقاهرة.

وأكد أن كل الأسئلة الخاصة بتعيين أسر الشهداء والمصابين سيتم الرد عليها من خلال الصندوق وسيتم نشرها على بوابة المحافظة الإليكترونية.

ولفت شوشة إلى أن بعض المواطنين أسمائهم غير مدرجة بالكشوف نتيجة عدم استكمالهم للملفات، والمطلوب أن يسارع كل مواطن باستكمال ملفه لإدراج اسمه.

وأشار إلى أن شمال سيناء، يوجد بها أكبر عدد شهداء ومصابين، ويبلغ عدد الشهداء ١٢٥٠ شهيدا، ووجود توجيه بتوفير فرص عمل لأسرهم مكسب كبير يجب أن يستفيد منه أصحاب الحق.



