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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة: عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة| فيديو

المرحلة الاعدادية
المرحلة الاعدادية

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر التلفزيون المصري خبرا عن إعلان الحكومة عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت، أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق  الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وتلتزم المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين في المدارس لا يشاركهم أي من طلاب الصفوف الأخرى، مع جعل عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالباً بحد أقصى.

الحكومة الامتحانات المرحلة الاعدادية اخبار التوك شو الدولة المصرية

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