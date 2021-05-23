ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة مع راكب عربي في مطار القاهرة | صور

الأحد 23/مايو/2021 - 10:18 ص 5/23/2021 10:18:33 AM

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بمطار القاهرة القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية عربية قادم تركيا نظرا لارتباكه الشديد .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY داخل مطار القاهرة، بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية بجسم حقائبه .

وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم فتبين وجود 5200 قرص من عقار كيبتاجون المخدر مخبأة داخل مواسير الحقائب .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 73 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .



صورة من المضبوطات

صورة من المضبوطات

صورة من المضبوطات

صورة من المضبوطات