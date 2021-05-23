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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور .. إجراء الكشف الحراري على الطلاب قبل بدء بروفة امتحانات الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حرصت المدارس الثانوية اليوم الأحد ، على إجراء الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية على طلاب الثانوية العامة قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المنعقدة ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، التي شددت على ضرورة إلتزام المدارس بإتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين داخل المدارس.

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المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة .. اليوم

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بالصور.. تعقيم المدارس قبل انطلاق فعاليات البروفة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 23 مايو 2021 ، الامتحانات التجريبية في مواد :

اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا.

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا.

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

وأعلنت الإدارات التعليمية، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه سوف يتم إعلان أكواد الجلسات الخاصة بـ امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة يوميًا داخل المدارس خلال تطبيق “الثانوية العامة مدارس”، ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية الثانية المقرر انطلاقها اليوم الأحد، لطلاب الثانوية العامة ستكون بمثابة البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، وستكون خاصة بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط.

وقال طارق شوقي: “سيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر”.

 

وأضاف: “أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية، فسيخوضون الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة”.

وأشار طارق شوقي إلى أن الهدف من عقد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءا من اليوم الأحد .

وزير التعليم يكشف الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم إن الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 هو :

  • عمل امتحانات تجريبية لـ "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة
  • التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس هدفها اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية مثلما يعتقد البعض.

وشدد الوزير على أن الامتحانات التجريبية التي ستنعقد ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، جميعها بلا درجات .

وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم، ليس عليهم حضور امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد أيام، لتكون بمثابة بروفة امتحانات الثانوية العامة الثانية.

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