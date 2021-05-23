الإثنين المقبل.. الأسبوع الثقافي الافتراضي بألسن عين شمس

تنظم لجنة العلاقات الثقافية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الأسبوع الثقافي الافتراضي تحت عنوان "الترجمة وحوار الثقافات"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف الدكتورة أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة يمنى عزمي مقرر اللجنة الثقافية وذلك في الفترة من الإثنين الموافق 24/5/2021 وحتي الثلاثاء 25/5/2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



حيث تتضمن فعاليات الأسبوع جلستين الأولي بعنوان "إبداعات ألسنية في الترجمة" تديرها د. سمر منير المدرس بقسم اللغة الألمانية. وتشمل الترجمة بين الذاتية والموضوعية، ترجمة روايتي ف. و. م. و. وحلم الأولمبياد أنموذجًا، عرض لترجمة الرواية الفارسية "مقهي شارع جوته"، ترجمة رواية الرسوم الكاريكاتيرية بلزوني العظيم للكاتب الإيطالي والتر فينتوري، إلي جانب مناقشة الترجمة عن الإيطالية وتجربة النشر في مصر.



وعنوان جلسة اليوم الثاني للأسبوع "الترجمة وحوار الثقافات" و يدير الجلسة أ. د ماجد الصعيدي الأستاذ بقسم اللغة العربية وتناقش الجلسة عدة محاور منها الترجمة وتبادل الثقافات، الترجمة والهوية وحوار الثقافات، الترجمة والحضارة.



ويختتم الأسبوع بالتوصيات التي تلقيها أ.د. نيفين كمال، الأستاذ بقسم اللغة العربيّة ثم مجموعة من الأغاني بعدة لغات يقدمها كورال الكلية.

ويمكن الاشتراك في فعاليات الأسبوع عبر الرابط التالي