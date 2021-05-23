صحف الكويت اليوم.. مصر تسجل 1151 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا.. تدمير ألفي وحدة سكنية خلال التصعيد في غزة.. ورصد سلالة متحورة مقلقة من كوفيد-19 بفرنسا

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعاون المشترك مع قبرص

أمير الكويت: فلسطين.. قضيتنا الأولى

أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية

ممر سفر «آمن» بين الكويت والإمارات للحاصلين على لقاح كورونا

الصين: سيارة تصدم حشداً من المشاة وتقتل 5 أشخاص



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

في الشأن المصري، قالت صحيفة "الأنباء"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات.

وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة على الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية والطاقة، فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة، كما نقل تحياته الى الرئيس القبرصي.

ومن صحيفة "الوطن"، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 980 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186223 حالة حتى اليوم.

وأضافت أنه تم تسجيل 1151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 59 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



محليًا، قالت صحيفة "الوطن"، إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر فيه عن ترحيب الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل اليه لوقف إطلاق النار وأعمال العنف في مدينة القدس والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجدد الشيخ نواف التأكيد على موقف الكويت ودعمها الثابت واللامحدود للقضية الفلسطينية العادلة والتي تعد من أهم ركائز السياسة الكويتية والعربية والإسلامية مع الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق سعيا لتحقيق كل ما يتطلع اليه من اهداف تمكنه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

قالت صحيفة "الأنباء، إن الكويت والإمارات تدرسان مقترحا مقدما بشأن ترتيب ممر سفر "آمن" بين الدولتين للأشخاص الحاصلين على لقاح فيروس كورونا لسهولة التنقل بين البلدين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر رفيعة المستوى قولها إن هذا الممر يشمل مواطني ومقيمي الدولتين شرط إبراز ما يثبت الحصول على اللقاحات أو ما يثبت الحصول على نتائج سلبية لفيروس كورونا خلال 72 ساعة عبر تطبيقات معتمدة بين البلدين او حسب الاجراءات الاحترازية المقررة في كل دولة.

عربيًا وإقليميًا، نقلت صحيفة "الوطن" عن مسؤول فلسطيني قوله إن ألفي وحدة سكنية على الأقل في قطاع غزة دمرت بالكامل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسب التقييمات الأولية.

وصرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان" بأن 15 ألف وحدة سكنية أخرى دمرت جزئيا بغارات إسرائيلية خلال جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وانتهت بإعلان هدنة.



عالميًا، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن بطء حملات التطعيم يعرقل الخروج من الأزمة الوبائية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي حيث تجاوز عدد الوفيات بجائحة كوفيد-19 المليون منذ بدأ الفيروس بالانتشار في العالم قبل عام ونصف.

ومنذ رصد الفيروس في أميركا اللاتينية في ساو باولو أواخر فبراير 2020، سجلت وكالة فرانس برس أكثر من مليون حالة وفاة في المنطقة، ما يمثل 30% من حصيلة الوفيات في العالم - وأكثر من 31.5 مليون إصابة. وتعاني دول أميركا اللاتينية من عدم إتاحة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وحصنت 3% فقط من السكان حتى الآن، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية.

ونقلت صحيفة "القبس"، أن سيارة صدمت حشداً من المشاة في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين، مما أسفر عن مقتل خمسة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» نقلاً عن مكتب الأمن العام في داليان، أن سيارة سوداء صدمت حشداً من الناس كان يعبرون شارعا أمس السبت ثم فرت من مكان الحادث.

وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الفور، وتأكدت وفاة آخر بعد نقله إلى المستشفى، بينما يتلقى خمسة مصابين العلاج في المستشفيات.

ومن صحيفة "الوطن"، كشفت وكالة الصحة الإقليمية في فرنسا عن رصد "متحور" لفيروس كورونا في بوردو، مشيرة إلى إصابة عشرات الأشخاص بهذه الطفرة "النادرة جدا" في منطقة باكالان.