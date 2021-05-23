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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

صدى البلد

قام  المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات مدينتى بدر وحدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق  العاصمة،  والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للانتهاء من الأعمال بالمشروعات الكبرى.

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واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة حدائق العاصمة، بتفقد مشروعات الإسكان  والمرافق والخدمات المختلفة بالمدينة، حيث تفقدوا الأعمال الجاري تنفيذها بعمارات المرحلة الثانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين".


وأشار المهندس عادل عبدالعزيز، إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بالالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا الإجراءات الاحترازية من مواد التطهير والتعقيم وغير ذلك لمجابهة فيروس كورونا.


وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز، أنه جارٍ تنفيذ اعمال المرافق بمنطقة ٢٣٥٠ فداناً، حيث تم البدء في تنفيذ اعمال المرحلة الأولى من المرافق (مياه - صرف)   بقيمه ١٦٠ مليون جنيه، بنسبة  تنفيذ بلغت نحو 20%.


وتفقد مسئولو الإسكان  بمدينة بدر، مدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة"المرحلة الأولى"، حيث أوضح المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات الخدمات بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشمل (حضانة - وحدة صحية - سوق تجارية  - مدرسة تعليم أساسي  - مخبز)، وجارٍ الانتهاء من ( مخبز - ملعب خماسي - ٣ اسواق تجارية صغيرة نموذج  ٨ محال -   مدرسة تعليم ثانوي - مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية).


كما قام مسئولو الإسكان، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع  سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية"، وأكدوا على دفع العمل بالمشروع تزامناً مع قرب انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.


وأشار المهندس كمال بهجات، إلى أنه تم الوقوف على كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، بجانب مطالبة الشركات المنفذة للأعمال بتقديم جدول زمني مكثف للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات القومية الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

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هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حدائق العاصمة

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