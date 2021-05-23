بالصور ..فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان

انطلقت منذ قليل فعاليات أول أيام البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث صعد الطلاب إلى الفصول وبدأوا ضبط اجهزة التابلت الخاصة بهم ، ودخلوا على سيستم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لبدء الإجابة على امتحانات اليوم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 23 مايو 2021 ، الامتحانات التجريبية في مواد :

اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا.

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا.

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

وزير التعليم يكشف الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم إن الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 هو :

عمل امتحانات تجريبية لـ "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة.

التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس هدفها اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية مثلما يعتقد البعض.

وشدد الوزير على أن الامتحانات التجريبية التي ستنعقد ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، جميعها بلا درجات .

وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم، ليس عليهم حضور امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد أيام، لتكون بمثابة بروفة امتحانات الثانوية العامة الثانية.