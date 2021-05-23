«صدى البلد» ينشر السياسة الجديدة لـ تويتر العالمية لإعادة إطلاق التوثيق

أعلن “تويتر” اليوم، الأحد، عن إعادة تفعيل برنامج التوثيق الجديد ومراجعة طلبات التوثيق العامة.

وكانت الشركة على مدار الأشهر الماضية عملت على توضيح معايير أهلية التوثيق وأطلقت سياسة جديدة بناءً على مقترحات الجمهور بعدة لغات؛ العربية والإنجليزية والهندية والإسبانية والبرتغالية واليابانية.

وبدأ “تويتر” في تطبيق هذه السياسة عن طريق إزالة شارة التوثيق تلقائياً من الحسابات التي لا تفي بالمعايير المحدثة للتوثيق، مثل الحسابات غير النشطة أو غير المكتملة.

ويعتبر طرح برنامج التوثيق الجديد بمثابة المرحلة التالية في خطط المنصة لتوفير المزيد من الشفافية والمصداقية والوضوح لعملية التوثيق والتي تساعد الأشخاص على فهم من يتفاعلون معهم على تويتر.

معنى الحساب الموثق على “تويتر”

تعد الشارة الزرقاء إحدى الطرق لتمييز الحسابات الأصلية التي تحظى باهتمام كبير بين الجمهور، حيث تمنح الأشخاص على تويتر مزيداً من السياق حول الأشخاص الذين يجرون محادثات معهم حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا جديرين بالثقة، الأمر الذي يساهم بزيادة صحة المحادثات بحسب تويتر.

ومع إطلاق برنامج التوثيق الجديد، ستقدم المنصة إرشادات جديدة للحسابات الموثقة على تويتر.

وتهدف الإرشادات إلى تشجيع المحادثات الصحية لتحسين مجتمع تويتر بشكل عام، إذ إن أصحاب هذه الحسابات يسعون إلى أن يكونوا قدوة يحتذى بها، ويعبرون عن الآخرين بتغريداتهم، ويخدمون صحة المحادثات العامة.

ويجب أن تتبع جميع الحسابات، بما في ذلك الحسابات الموثقة، قوانين تويتر، وسيتم إزالة الشارة الزرقاء من الحسابات الموثقة التي تنتهك قوانين تويتر بشكل متكرر.

الفئات المؤهلة للتوثيق

قام تويتر بتحديد الفئات المؤهلة كالتالي:

الحسابات الحكومية

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

المؤسسات الإخبارية والصحفيون

وسائل الترفيه

الرياضة والألعاب

النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين

وعلاوة على معايير الأهلية الخاصة بالفئات الموضحة سابقاً والمذكورة في سياسة تويتر للتوثيق، يجب أن يكون الحساب المتقدم بطلب التوثيق كاملاً، مما يعني أن لديه اسم مستخدم وصورة وعنوان بريد إلكتروني مؤكد ورقم هاتف، كما يجب أن يكون الحساب نشطاً خلال الأشهر الستة الماضية وله سجل بالالتزام بقوانين تويتر.

كيف يمكن التقدم بطلب توثيق حساب؟

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيظهر بالتدريج لدى جميع الحسابات على تويتر خيار طلب التوثيق في علامة التبويب "إعدادات الحساب".