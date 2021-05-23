جهود الحكومة لضمان توفير مخزون استراتيجي آمن من محصول القمح.. فيديو
قال الدكتور رضا محمد علي رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن مساحة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح هذا العام وصلت إلى 3 مليون و40 ألف فدان، لافتاً إلى أن العام الماضي كانت المساحة أقل كثيراً.
وأوضح محمد علي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي ام سي" ، أنه يتوقع أن تصل كمية محصول القمح إلى 10 مليون طن.
وأشار إلى أنهم يتعاملون بطرق الرى الحديثة ما بين الرى بالرش والرى بالتنقيط في نمو المحاصيل الزراعية وجودتها.