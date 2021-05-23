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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة ٩٨% من المستهدف

توريد 200 ألف طن قمح بالدقهلية حتى اليوم

توريد القمح بابدقهلية
توريد القمح بابدقهلية

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن عمليات توريد القمح انتظمت اليوم الأحد بشون وصوامع الدقهلية المختلفة والبالغ عددها ٥ صوامع و٥ هناجر و٢٢ شونة بإجمالي ٣٢ موقع بنطاق المحافظة.


وأضاف أن الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغت ٢٠٠ ألف طن قمح بنسبة ٩٨% من المستهدف توريده هذا العام مشيرا الى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى التوريد هذا العام ٢١٠ ألف طن حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ ٢٤٢ ألف فدان.

وأوضح أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجة " 23 " 725 جنيه لدرجة " 23.5 "  مؤكدا أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

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