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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامات وإحالة 38 منهم للنيابة

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 14676 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14638 شخص وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 2176 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 331 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 3756 أرجيلة.

 

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

 

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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