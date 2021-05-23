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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد الحكيم أبو علم: موسيمانى يجيد التعامل مع المباريات الكبرى

الناقد الرياضى عبد
الناقد الرياضى عبد الحكيم أبو علم

قال  الناقد الرياضى عبد الحكيم أبو علم، نائب رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى، إن بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي يجيد التعامل مع المباريات الكبرى.

وأضافت أبو علم، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن موسيمانى فاجأ الجميع بالتشكيل والتدريب خلال مباراة الأهلى أمس ضد صن داونز، من خلال تعمده بشكل مباشر إخفاء التشكيل والخطة تجنبأ لمعرفة مفاتيح الخطة خاصة أن تدريبات الأهلى قبل المباراة كانت فى ملاعب مفتوحة.

وأشار إلى أن موسيمانى استعان برامى ربيعة فى خط الوسط لرفع الخطة الدفاعية بالإضافة لخمس لاعبين أمام محمد الشناوى وعمرو السولية وكان لمحمد مجدى قفشة مهام دفاعية وكانت الخطة الأقرب غلق الخطوط  والاعتماد على الهجمة المرتدة على فريق صن دوانز تجنبأ لإمساكه الكرة، لافتأ إلى أن المفاجأة في المباراة كانت في وجود ياسر ابراهيم  واستغلال الكرات الثابتة.

وتابع أن قرار مجلس إدارة الأهلى كان له عامل قوى فى الخروج بهذه النتيجة، منها السفر مبكرأ قبل 5 أيام من خوض المباراة، وعزل اللاعبين فى فندق والالتزام بالاجراءات الاحترازية بالإضافة إلى وجود الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة النادى الأهلى.

 

عبد الحكيم أبو علم النادي الأهلي صن دوانز أبطال الأهلي

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