تصديرى الصناعات الطبية: ارتفاع الصادرات 49 % بالربع الأول من 2021

ارتفعت صادرات القطاعات الطبية " دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل" لتسجل 176 مليون دولار بالربع الأول من 2021 مقابل 118 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 49 % وفق ما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية.

وقال المجلس في تقريره الشهرى، إن صادرات القطاع خلال يناير 2021 سجلت مليون 59 دولار مقابل 32 مليون دولار يناير من العام الماضى، وبلغت صادرات فبراير 59 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 56 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار.

وأوضح المجلس، أن صادرات الأدوية سجلت في يناير 2021 ما قيمته 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار، و15 مليون دولار خلال فبراير 2021 نظير 14 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت 23 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 13 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضى.

وكشف المجلس، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت في يناير 2021 ما قيمته 37 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار نفس الشهر العام الماضى، و38 مليون دولار في فبراير 2021 نظير 24 مليون دولار بنفس الشهر من 2020، وبلغت 25 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 23 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضى.

كما كشف المجلس ، أن صادرات المستلزمات الطبية في يناير 2021 سجلت 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار في 2020،وفي فبراير 7 ملايين دولار 2021 مقابل 7 ملايين دولار نفس الشهر من العام الماضى، وفي مارس 9 ملايين دولار في 2021 مقابل 6 ملايين دولار العام الماضى.



ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد جوروج ، رئيس المجلس التصديري، عزم المجلس على الارتقاء بصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وفق استراتيجية الحكومية للنهوض بقطاع التصدير، وسط اهتمام كبير بهذا الملف الحيوي.

وأشار إلى أنه يتم التركيز السوق الأفريقية لكونها نافذة رئيسية للصادارات المصرية ويمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات هذا السوق من المستلزمات الطبية والأدوية، مؤكدا على أهمية التواجد المصرى فى دول القارة السمراء وهذا واضح جدا في برنامج دعم الصادرات والذى يدعم الشحن إلى أفريقيا.

وتطرق إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانى، في ظل دعم حكومي كبير للاتجاه نحو أفريقيا