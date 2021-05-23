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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم في احدث ظهور

خالد سليم يخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

خالد سليم
خالد سليم

نشر خالد سليم، صور جديدة له ، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر خالد سليم ، في الصور بمظهر أنيق من أحدث جلسة تصوير له، حيث ارتدي تيشرت باللون الأبيض مما آثار إعجاب متابعيه ، وعلق قائلا : " صباح الخير ".

 

يذكر أن أعلن المطرب خالد سليم، عن منحه “الإقامة الذهبية” من قبل دولة الإمارات.

 

وعلق على صفحته بـ"فيس بوك" قائلا: «أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».
 


وشارك الفنان خالد سليم ، متابعيه مؤخرا فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر خالد سليم في الفيديو من منزله برفقة أبنائه ، وهو يصلي بهم مما أثار إعجاب متابعيه.

 

وآخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.

 

ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل إلى اللون الدرامي.

 

الفنان خالد سليم انستجرام الفن التواصل الاجتماعي أحدث ظهور

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