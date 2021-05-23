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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية بالإسكندرية تنجح فى إنقاذ سيدة عقب حدوث إنهيار جزئى بمنزلها

الحماية المدنية
الحماية المدنية

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

تبلغ لقسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث انهيار جزئي بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية ، وبالفحص تبين انهيار سقف إحدى غرف العقار المشار إليه دون حدوث إصابات .. نتج عنه احتجاز إحدى السيدات بالمنزل وتعذر نزولها نظراً لظروفها الصحية .. تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج السيدة دون حدوث إصابات.

 و لاقى ذلك إستحسان أهالى المنطقة الذين وجهوا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل وسرعة الاستجابة مع البلاغ.

أجهزة وزارة الداخلية البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة قسم شرطة الجمرك امن الاسكندرية إنهيار جزئى لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية غرف العقار ا قوات الانقاذ

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