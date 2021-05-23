وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يلتقي ممثلي اتحاد الطلاب

استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ممثلى اتحاد طلاب المحافظة بحضور سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ منتدى أسوان الافتراضى للاتحادات الطلابية.

ورحب وكيل الوزارة بما تم عرضه، مؤكدًا أنه سيتم العمل من الآن على تنفيذ المنتدى بحد أقصى نهاية يونيه المقبل، وخلال اللقاء تم الاتفاق على أن يشمل المنتدى أربعة محاور يتم مناقشتها على مدار أربعة أيام وهى (التنمية المستدامة - مرحلة الشباب - الاتحادات الطلابية - ريادة الأعمال)، وأن يشمل المحور الواحد جزء خاص بالمحاضرات وجزء آخر خاص بورش العمل، وأن يقوم بالشرح والتدريب لفيف من الأساتذة المختصين بمحاور المنتدى.

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وقدم وكيل الوزارة فى نهاية اللقاء الشكر والتقدير لأبنائه طلاب الاتحاد باعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم أسوان، معربًا عن سعادته باهتمامهم بالموضوع وتفكيرهم بشكل دائم خارج الصندوق، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، ومؤكدًا دعمه الكامل لهم طوال فترات تجهيز وتنفيذ المنتدى.

والجدير بالذكر أن فكرة المنتدى سبق عرضها الطلاب أعضاء الاتحاد خلال اجتماعهم السابق بالسيد وكيل الوزارة، الذى طالبهم بدراسة الفكرة جيدًا ووضع الخطوط العريضة لها وعرضها عليه مرة أخرى لبحث آليات التنفيذ، وبالفعل عكف طلاب الاتحاد على عقد سلسلة اجتماعات متتالية فيما بينهم أسفرت عن فكرة إقامة المنتدى (اونلاين) بالتعاون مع توجيه الحاسب الآلى، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا، وأن يستضيف المنتدى عدد من الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية لتعم الفائدة أكبر عدد من الطلاب.

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية للمناطق السكنية الشعبية للاستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها بعيداً عن المسكنات والوعود البراقة.



واستهل المحافظ جولته بمنطقة السد العالى شرق والمدرجة ضمن المناطق العشوائية بتفقد مشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بالمنطقة.

ووجه لعرض مقترح الحل النهائي الذى توافقت عليه المؤسسات العلمية على مجلس الوزراء ووزارة النقل بإنشاء كوبرى علوى للسيارات مع ردم وغلق النفق وإقتصاره على مرور شبكات المرافق العامة من أجل عودة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة بالمواطنين ، إضافة إلى الحافلات السياحية والتجارية.