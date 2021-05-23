عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يلتقي ممثلي اتحاد الطلاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ممثلى اتحاد طلاب المحافظة بحضور سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ منتدى أسوان الافتراضى للاتحادات الطلابية.

ورحب وكيل الوزارة بما تم عرضه، مؤكدًا أنه سيتم العمل من الآن على تنفيذ المنتدى بحد أقصى نهاية يونيه المقبل، وخلال اللقاء تم الاتفاق على أن يشمل المنتدى أربعة محاور يتم مناقشتها على مدار أربعة أيام وهى (التنمية المستدامة - مرحلة الشباب - الاتحادات الطلابية - ريادة الأعمال)، وأن يشمل المحور الواحد جزء خاص بالمحاضرات وجزء آخر خاص بورش العمل، وأن يقوم بالشرح والتدريب لفيف من الأساتذة المختصين بمحاور المنتدى.

واقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يوجه بإنشاء كوبرى علوي للسيارات بـ "السد العالي شرق"

محافظ أسوان : تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 3 قرى بنصر النوبة

وقدم وكيل الوزارة فى نهاية اللقاء الشكر والتقدير لأبنائه طلاب الاتحاد باعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم أسوان، معربًا عن سعادته باهتمامهم بالموضوع وتفكيرهم بشكل دائم خارج الصندوق، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، ومؤكدًا دعمه الكامل لهم طوال فترات تجهيز وتنفيذ المنتدى.

والجدير بالذكر أن فكرة المنتدى سبق عرضها الطلاب أعضاء الاتحاد خلال اجتماعهم السابق بالسيد وكيل الوزارة، الذى طالبهم بدراسة الفكرة جيدًا ووضع الخطوط العريضة  لها وعرضها عليه مرة أخرى لبحث آليات التنفيذ، وبالفعل عكف طلاب الاتحاد على عقد سلسلة اجتماعات متتالية فيما بينهم أسفرت عن فكرة إقامة المنتدى (اونلاين) بالتعاون مع توجيه الحاسب الآلى، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا، وأن يستضيف المنتدى عدد من الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية لتعم الفائدة أكبر عدد من الطلاب.

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية للمناطق السكنية الشعبية للاستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها بعيداً عن المسكنات والوعود البراقة.
 

واستهل المحافظ جولته بمنطقة السد العالى شرق والمدرجة ضمن المناطق العشوائية بتفقد مشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بالمنطقة. 

ووجه لعرض مقترح الحل النهائي الذى توافقت عليه المؤسسات العلمية على مجلس الوزراء ووزارة النقل بإنشاء كوبرى علوى للسيارات مع ردم وغلق النفق وإقتصاره على مرور شبكات المرافق العامة من أجل عودة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة بالمواطنين ، إضافة إلى الحافلات السياحية والتجارية.

IMG-20210523-WA0006
IMG-20210523-WA0006
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد قبيصي

ترشيحاتنا

ولي عهد أبوظبي يشيد بجهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة

الملايين من هواتف سامسونج مؤهلة للحصول على أندرويد 12

هل تجرؤ .. فعالية جديدة للرعب داخل السيارة بالسعودية .. تفاصيل

الجالية المصرية وجماهير جنوب إفريقيا يودعون الأهلي في مطار جوهانسبرج

وزير الدفاع العراقي يستقبل نظيره الدنماركي لتعزيز التعاون العسكري

من المطار.. عشاق الأهلي في جنوب إفريقيا يدعمون مؤمن زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

نشرة أخبار العالم.. اقتحام الأقصى من جديد.. الفطر الأسود يفقد الهنود أبصارهم

إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات اليوم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

هارب من السجون في 2011.. اعترافات الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي: حاولت السفر إلى العراق للالتحاق بـ تنظيم القاعدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

فيديو

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ