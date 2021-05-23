شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد فلوكس ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

و ظهر أحمد فلوكس فى الصورة وهو أمام البحر.

يذكر أن نشر الفنان أحمد فلوكس ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، فى أول رد له على حكم حبسه أسبوعا مع الشغل ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسب وقذف رجل الأعمال أحمد فراج.

وقال أحمد فلوكس: أنا أصحى من النوم ألاقي أخبار كده الحقيقة، أنا ولا أعرف حاجة عنها ولا أعرف مين دول، ولا الأسامي دي ولا أي حاجة، وبعدين ولا رقم قضية ولا أي حاجة، أسامي بس.

وأضاف فلوكس: "طيب ده ينفع أو يرضي ربنا؟ أقسم بالله أنا ما عارف أقول على الصحافة المصرية إيه؟ يا أساتذة إحنا عندنا عيال وأسر ولا يصح كده أبدا، أنتوا بترعبوا أطفالنا بجد، عموما أنا معرفش الكلام ده ولا أعرف الناس دي وبطمن جمهوري وأهلي إني بخير، شكرا ليكم".