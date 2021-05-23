المركز القومي للترجمة يشارك  في معرض  أبوظبي للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بقائمة من العناوين في فعاليات الدورة 30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بدولة الإمارات والتي تنطلق فعالياتها فى الفترة من 23 مايو إلى 29 مايو الجاري، حيث تم تخصيص جناح «رقم 8C 36» لـالمركز القومي للترجمة بالمعرض.

وتقام الدورة الحالية التي انطلقت اليوم، بمشاركة أكثر من 800 عارض، حضوريا وافتراضيا من بينهم ما يزيد على 662 عارضا دوليا و227 عارضا محليا من أكثر من 46 دولة .

وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي،قد أعلنت إعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة من دفع رسوم الأجنحة، وحسب الموقع الرسمي للمعرض: تأتي هذه المبادرة حرصاً من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على دعم كافة الجهود الهادفة إلى دعم صناعة النشر، خاصة في ظل ما تشهده حركة النشر من تحديات جراء جائحة كورونا .