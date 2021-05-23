نائب رئيس تحرير صدى البلد يكشف كواليس تعرض موسيماني للسباب من جماهير صن داونز

قال الناقد الرياضى عبد الحكيم أبو علم ، نائب رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى، إن بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي تعرض لموقف غير جيد، تمثل فى قيام بعض الجماهير برفع لافتات تضمنت تجاوزات له ولوالدته، والتى أزعجته كثيرأ وصرح خلال المؤتمر بأنه يعلم الشخص الذى قام بهذا الأمر.

وأضاف أبو علم خلال استضافته ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن موسيمانى تحدث مع بعض الصحفيين، وأكد أنه يعيش فى مصر ولم يشعر بالغربة وسط جماهير مصر، وتعجب أن تأتى هذه الاهانة من أهل بلاده، خاصة أنه اعتاد على أن يستقبلوه بحفاوة.

وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لم يحضر مباراة أمس من المقصورة الرئيسية بل حضر من مقصورة الصحفيين مع أعضاء مجلس الإدارة، لافتا إلى أن جماهير الأهلى تأمل فى تحقيق اللقب العاشر.

وحرصت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، على الاحتفال مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ١/١مع صن داونز في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم على استاد لوكاس موريبي.