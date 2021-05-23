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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رفع قمامة بالشرقية

الشكاوى الحكومية تتدخل لتوفير أكياس دم لمريض

صدى البلد

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فى التعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.

ورصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن استغاثة لإحدى المواطنات تطلب توفير كيس دم فصيلة "O"، لوالدتها التى تعاني من أنيميا حادة ونقص نسبة الهيموجلوبين، وتحتاج إلى نقل دم، وأنها تتواجد بإحدى المستشفيات الخاصة ولا تتوافر تلك الفصيلة بالمستشفى.

وعلى الفور، تم التواصل مع مدير بنوك الدم بمحافظة القاهرة، الذي أفاد بتوفير كيس دم فصيلة "O" للمريضة، وتمت المتابعة حتى تسلم ذووها الكيس المطلوب.

كما استقبلت المنظومة اتصالاً عبر الخط الساخن "16528"، شكوى من أحد المواطنين، أشار خلالها إلى تضرر الأهالي بعزبة ألمظ، بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، من تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بالمصرف المار بالعزبة، وتم التنسيق بخصوص هذه الشكوى مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري، لإزالة اسبابها، وبالمتابعة تم توجيه المعدات إلى موقع الشكوى، والبدء في تطهير المصرف محل الشكوى، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استقبلت عبر تطبيق الواتساب من خلال رقميها "01555516528 - 01555525444" رسائل وشكاوى بعض المواطنين بشأن تراكم كميات كبيرة من القمامة في شارع المعاهدة بجوار البنك الزراعي المصري، بمدينة أبو صوير، بمحافظة الإسماعيلية، وتم احالة الشكوى إلى مسؤولي المحافظة، حيث أفادت الوحدة المحلية بأبو صوير بأنه تم رفع القمامة من موقع الشكوى، وإزالة أسبابها.

الشكاوى الحكومية

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