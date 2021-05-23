وزارة الثقافة تشارك بـ 74 نشاطا فى 21 قرية تتبع 6 محافظات بمبادرة حياة كريمة

للوصول بالمنتج الثقافي لكافة انحاء

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التى أعدتها وزارة الثقافة للمشاركة فى مبادرة حياة كريمة تسعى الى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي كافة انحاء الوطن وتهدف الى نشر التنوير وتطوير الوعى الجمعى والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن .

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات مبادرة حياة كريمة التى تعكس اهتمام الدولة بابناءها فى مختلف ربوع مصر ، وتعد إحدى الخطوات التى تساهم فى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية على مستوى الجمهورية تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الفنية والفكرية كمرحلة أولى منذ يناير الماضي.

وأوضحت أن خطة المشاركة في المبادرة تشمل عدة مراحل ضم أولها 74 نشاط فى 21 قرية تتبع 6 محافظات بدأ اولها بعروض مسرح المواجهة والتجوال حيث تم تقديم 8 عروض مسرحية مجانية اقيمت بالساحات المفتوحة بمشاركة كبار الفنانين فى 15 قرية تتبع 3 محافظات بواقع 4 قرى بقنا و7 قرى بالأقصر و4 قرى بالمنيا ووصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 24 ألف مشاهد .

وأضافت أنه انضم ايضا مشروع المسارح المتنقلة إلى المبادرة وتم من خلالها تنفيذ 66 نشاطا ثقافيا ما بين ورش ادبية وفنية وعروض مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات تثقيفية في 3 محافظات هي "البحيرة ، اسيوط واسوان" حيث وصلت الفعاليات إلى 6 قرى بواقع 4 قرى بمحافظة البحيرة، وقرية باسيوط واخرى باسوان وبلغ عدد المستفيدين بهذه القرى نحو 6000 مستفيد .

وأشارت أن المستهدف حتى 30 يونيو القادم هو الوصول بالمنتج الثقافي إلى 4 محافظات أخرى هي "اسيوط، قنا، الفيوم وسوهاج" وذلك بتقديم العروض المسرحية المشاركة في المبادرة إلى جانب تنظيم ورش تدريبية على الحرف التراثية وتقديم الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة بالقرى المختارة ، بالاضافة الى تزويد مكتبات المدارس ومراكز الشباب المتواجدة في القرى المستهدفة بالإصدارات المختلفة والمتنوعة لوزارة الثقافة ذات الموضوعات التى تعمل على التنوير ومجابهة التعصب وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني .

ونوهت أن من مستهدفات المشاركة تنفيذ مشروع "كشك الكتاب" والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة و اصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين لأبناء القرى بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي يتم الاتفاق معها لتحديد أماكن وعدد الأكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية .

يذكر أن وزارة الثقافة أعدت مشروعا للمشاركة في مبادرة حياة كريمة يتضمن عروض مسرح المواجهة والتجول والمسرح المتنقل تقدم بالمجان لأبناء هذه القرى وتتضمن هذه العروض مسرحيات"المتفائل، عيلة الفقري، ولاد البلد، رحلة سعيدة، ريسايكل، جنة هنا، محطة مصر وحكايات الاراجوز للأطفال إلى جانب ورش عمل تدريبية وأدبية وعروض للفنون الشعبية والمعارض التشكيلية المتجولة وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية ، الدفاع، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل والتنمية المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.