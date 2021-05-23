هل تجرؤ .. فعالية جديدة للرعب داخل السيارة بالسعودية .. تفاصيل

تحاول المملكة العربية السعودية اقتحام عالم الأفكار الغريبة والشبابية الجديدة، لمواكبة الدول الكبرى، بل وأصبحت الآن تبتكر مثل هذه النوعية، فخلال الفترة الماضية قامت بإعادة إحياء سينما السيارات التى لاقت رواجا ونجاحا كبيرا.

وها هى تأتى من جديد، من خلال الهيئة العامة للترفيه بتنظيم فعالية "هل تجرؤ" الخاصة بالرعب والإثارة داخل السيارات، حيث تم إطلاقها فى إجازة عيد الفطر المبارك، فى منطقة صناعية شمال الرياض بمدينة الرياض.

وأوضح القائمون على فاعلية " هل تجرؤ " ، أن الفكرة تعتمد على دخول الأشخاص بمركباتهم إلى ساحة مليئة بالرعب بوجود شخصيات مرعبة، تظهر لهم أثناء اللعب وهى معظمها من شخصيات الرعب الشهير في أفلام هوليوود.

وأكد القائمون على الفعالية أن الفكرة شهدت إقبالا وترحيبا واسعا من الشباب السعودي، وهذا ما أدى إلى نجاحها ، وزيادة نسبة الزيارات منذ انطلاقها في أيام عيد الفطر وحتى الآن.

وأكد القائمون على الفعالية أن " هل تجرؤ " والتى تعتبر ، هى تقديم وجبة رعب دسمة للشخص في السيارات تنظَّم وفق الإجراءات الاحترازية من كوفيد 19 باعتماد التباعد الاجتماعي.

وتابعت أنه من اشتراطات حضور فعالية " هل تجرؤ " هي إبراز تطبيق " توكلنا" عند الوصول لشراء التذاكر الإلكترونية، مع الالتزام بوضع الكمامة داخل المركبة، ومنع مغادرتها خلال الفعالية.

أما عن أسعار تذاكر الدخول ، فهى تبدأ من 197 ريالًا، فيما تكلِّف تذاكر الفئة الثانية 225 ريالًا، والفئة الثالثة 250 ريالًا للشخص الواحد.