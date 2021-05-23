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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة تستعيد ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم

سمير غانم و بدرية
سمير غانم و بدرية طلبة

استعادت الفنانة بدرية طلبة، ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم ونشرت صورة تجمعهما عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي انستجرام.

 

يذكر أن ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بهجوم شديد على عدد من الفنانين بعد مشاركتهم  في تشييع جثمان الفنان سمير غانم ثم ذهابهم لأحد الأفراح ليلا، وعلى النقيض التزم عدد من الفنانين الحداد على الفنان الراحل سمير غانم.

 

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز الفنانين الذين التزموا الحداد على الفنان الراحل سمير غانم.

 

أثار المطرب محمد حماقي حالة من الجدل الواسع بعد اعتذاره أمس عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه، إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

 

وقرر محمد حماقي إعادة الأجر الخاص به، والذى كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

 

و ايضا شاركت الفنانة هالة صدقي منشورا لها عبر فيسبوك، وكتبت فيه: «أنا أريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح، وكما هو معروف في الوسط الفني إن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض، وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء انتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش، كانت تقولي علشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزاء كبير».

 

وتابعت هالة صدقي: «وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسة أصدقاؤها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها، ودلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة، وإنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش، اوعى تحسبها أبدا سيبها على ربنا واللي رايده هيكون، الإنسان مسير وغير مخير، الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك»

التواصل الاجتماعي سمير غانم انستجرام الوسط الفنى الفن بدرية طلبة

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