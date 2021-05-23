من المطار.. عشاق الأهلي في جنوب إفريقيا يدعمون مؤمن زكريا

حرصت جماهير جنوب إفريقيا التي تواجدت اليوم في مطار جوهانسبرج لوداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.



واحتفلت الجماهير بالطريقة التي اعتاد مؤمن زكريا الاحتفال بها داخل المطار، كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين قبل المغادرة.



وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر؛ استعدادا لمواجهة نهضة بركان التي تقام يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا منذ قليل في طريقها إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا؛ لاستقلال الطائرة الخاصة لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.



وحرص طاقم العاملين بفندق الإقامة على وداع اللاعبين بالهتاف للأهلي.



ويلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الأفريقي، وهو ما يعد تحديا جديدا للفريق على المستوى الأفريقي، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.



وأعلن الدكتور أحمد ابو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر، والذي يتخلله ترانزيت في مطار أسوان.