بعد انخفاض إصابات كورونا.. العاصمة الهندية تتجه لتخفيف إجراءات الإغلاق

مع انخفاض الحالات

قال كبير الوزراء في نيودلهي، إن العاصمة الهندية نيودلهي ستبدأ اليوم الأحد في تخفيف إغلاقها الصارم الذي سبق وفرضته من أجل الحد من موجة تفشي فيروس كورونا العاتية التي ضربت البلاد الشهرين الماضيين، وفق لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الحكومة إن تخفيف القيود سيبدأ الأسبوع المقبل إذا استمرت الحالات الجديدة في الانخفاض في المدينة.

أبلغت الهند اليوم الأحد عن 240842 إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد على مدار 24 ساعة، وهو أقل حالات إصابة جديدة يومية خلال أكثر من شهر.

إلا إنه رغم انخفاض أعداد الإصابات، إلا أن أعداد الوفيات جراء الفيروس لم تنخفض كثيرًا، حيث بلغ عدد المتوفين في يوم 3741 حالة وفاة.

لأسابيع ، حاربت الهند موجة ثانية مدمرة من COVID-19 أدت إلى شل نظامها الصحي وأدت إلى نقص في إمدادات الأكسجين.

قال رئيس الوزراء في إقليم العاصمة، أرفيند كيجريوال ، إن نيودلهي ، واحدة من أكثر المدن تضررًا ، ولهذا تم إغلاقها في 20 أبريل ، لكن الحالات الجديدة تراجعت في الأسابيع الأخيرة وانخفض معدل إيجابية الاختبار إلى أقل من 2.5٪ ، مقارنة بـ 36٪ الشهر الماضي.

وأضاف كيجريوال في مؤتمر صحفي: "إذا استمرت الحالات في الانخفاض لمدة أسبوع ، فابتداء من 31 مايو ، سنبدأ عملية فتح العاصمة".

وذكر إن دلهي أبلغت عن حوالي 1600 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

لكن لا تزال العديد من الولايات في حالة إغلاق ، مما يثير مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للوباء.

قال رئيس المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة لرويترز هذا الشهر إن المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة يجب أن تظل مغلقة لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع لكسر سلسلة العدوى.

تتناقص حالات COVID-19 اليومية في الهند بعد أن بلغت ذروتها في 9 مايو.

وقالت الحكومة يوم الأحد إنها تجري أكبر عدد من اختبارات COVID-19 ، مع أكثر من 2.1 مليون عينة تم اختبارها في الـ 24 ساعة الماضية.

ومع ذلك ، حذر الخبراء من أن الهند قد تواجه موجة ثالثة من الإصابات في الأشهر المقبلة ، وأن العديد من الولايات غير قادرة على تطعيم من تقل أعمارهم عن 45 عامًا بسبب نقص الإمدادات.

قامت أكبر دولة منتجة للقاحات في العالم بتطعيم ما يزيد قليلاً عن 41.6 مليون شخص ، أو 3.8٪ فقط من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.



