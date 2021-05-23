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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الجالية المصرية وجماهير جنوب إفريقيا يودعون الأهلي في مطار جوهانسبرج

صدى البلد

حرص بعض أفراد الجالية المصرية وجماهير من جنوب إفريقيا، على وداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار جوهانسبرج.


ووصلت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج منذ قليل؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.
وحرصت جماهير من جنوب إفريقيا على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس البعثة، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وكذلك التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.


ورفعت الجماهير لافتات تشجيعية للاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.


غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب،  فندق الإقامة في مدينة بريتوريا منذ قليل في طريقها إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا؛ لاستقلال الطائرة الخاصة لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.


وحرص طاقم العاملين بفندق الإقامة على وداع اللاعبين بالهتاف للأهلي.


ويلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الأفريقي، وهو ما يعد تحديا جديدا للفريق على المستوى الأفريقي، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.


وأعلن الدكتور أحمد ابو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر، والذي يتخلله ترانزيت في مطار أسوان.

جنوب افريقيا الأهلى الخطيب كأس السوبر الأفريقي نهضة بركان

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