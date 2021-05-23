رئيس الجالية المصرية في جنوب إفريقيا يرافق بعثة الأهلي من فندق الإقامة إلى مطار جوهانسبرج

حرص محمد سعد، رئيس الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، على التواجد مع البعثة في مطار جوهانسبرج لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر مع الجهاز الإداري بالنادي.



وتواجد رئيس الجالية المصرية مع بعثة الأهلي من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا إلى مطار جوهانسبرج؛ لتسهيل مهمة البعثة وتذليل أي عقبات في طريقها.



وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر في الثانية عشرة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



وحسم الأهلي تأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز في جنوب إفريقيا والفوز بهدفين دون رد في القاهرة.