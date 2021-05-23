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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف الطبى بالمجان على 1019 مواطن بدمياط

صدى البلد

أكدت مديرية الصحة بدمياط فى البيان الذى أصدرته اليوم، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا ، إذ تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠١٩ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الجمعة والسبت بقرية مدين التابعة لمركز فارسكور .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة " لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى بمختلف المناطق.

حيث أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٩ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات، فضلاً عن إجراء الأشعة لعدد ١٤ حالة وكذا الكشف بالسونار لعدد ١٣ حالة وأيضاً إجراء ٤٢٠ تحليل معملى.

 

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