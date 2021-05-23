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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يكشف أعراض الفطر الأسود وطريقة علاجه.. وطرق الحماية منه

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

 

كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ الفطر الأسود؟
 

الفطر الأسود  هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها الفطريات Mucor، يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق ملامسة جراثيم الفطريات السوداء الموجودة في البيئة.

 

وفقًا لإرشادات رسمية ، يمكن أن تتطور العدوى أيضًا بعد دخول الفطريات الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أنواع أخرى من الصدمات الجلدية وفقا لما نشره موقع outlookindia.

 

بعد سلبية مسحة دلال عبد العزيز.. تعرف على الآثار الجانبية لـ كورونا ومدتها في الجسم
 

حرص الإعلامي رامي رضوان على مشاركة الجمهور آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وأكد سلبية مسحة فيروس كورونا لها.

 

وأكدت العديد من الدراسات أن الحالات معدية خلال فترة عدم ظهور الأعراض (فترة الكمون) قبل ظهور المرض وأن انتقال المرض يمكن أن يتم حتى هذه اللحظة، وتم تحديد مدة الحجر الصحي والعزل للحالات المعرضة أو المشتبه بها على 14 يومًا، وهي أطول فترة حضانة متوقعة بناءً على الملاحظات الأولية لـ SARS-CoV-2 والتشابه مع فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV).

 

أستاذ مناعة يكشف أسباب تحور فيروس كورونا في الهند

 

هام جدا.. تعرف على الطرق الصحيحة للتخلص من نفايات مريض فيروس كورونا
 

يمكن أن تسبب النفايات المعدية مشاكل بيئية وصحية عندما لا يتم تخزينها أو نقلها أو التعامل معها بشكل صحيح، هذا لأنه ، وفقًا لدراسة ، يمكن أن يظل فيروس كورونا نشطًا على الأسطح مثل البلاستيك والمعدن والزجاج لمدة تصل إلى تسعة أيام ، وعلى عينات المصل لمدة 11-12 يومًا ، و 17-31 يومًا في البراز و 13-29 يوم على إفرازات الجهاز التنفسي.

 

من غير قلق.. هاني الناظر يكشف أعراض الفطر الأسود وطريقة علاجه
 

حرص الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، على مشاركة متابعيه  المعلومات التي تخص مرض الفطر الأسود.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة الفطر الأسود فيروس كورونا هاني الناظر

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