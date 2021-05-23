تعرف على مراكز تلقي لقاح كورونا الجديدة بدمياط

محافظة دمياط

تواصل مديرية الشئون الصحية بدمياط ، استمرار تلقي المواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمراكز تلقي اللقاح والتى تشتمل على ٥ مراكز على مستوى المحافظة وهي (مركز القلب والجهاز الهضمي ومعهد الأورام وبنك الدم الإقليمى ومركز صحة أسرة ثالث بدمياط ومركز الحى الرابع بدمياط الجديدة ).

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص وتجهيز هذه المراكز بمحافظة دمياط وفقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان وتعليمات وإشراف محافظ دمياط واللواء مدير أمن دمياط.

وأوضح بأن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال عدة مراحل ؛ وذلك وفقا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان وتبدا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى ثلاثة مجموعات ؛ ويقوم المواطن بإختيار المجموعة الخاصة به، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضاف أنه عند توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ثم ينتقل المواطن إلى منطقة الإنتظار ثم يتوجه بعدها إلى غرفة الموافقة المستنيرة ؛ وفيها يتم الرد على كافة استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من إستيفاء كافة المستندات ؛ ولذا وجب التنويه علي أصحاب الأمراض المزمنة إحضار أي تقرير يفيد بحالته أو الأدوية التي يتلقاها ؛ مع أصل بطاقة الرقم القومي.

وتابع بأن المرحلة الأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتم في غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلي الذراع الأيسر بالعضلة الدالية ، ثم يقوم مركز المعلومات بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، علما بوجود عيادات مخصصة بالمركز لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان : أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح " استرازنيكا" الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعا ( 3 أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.

وجدير بالذكر ؛ أنه يستمر العمل يوميا بالمراكز المذكورة من الساعة ٣ عصرا وحتى ٩ مساء، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول علي اللقاح وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين في ظل جائحة الكورونا.

كما ناشدت مديرية الشئون الصحية المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وذلك لتلقي اللقاح ؛ كما تؤكد وجود فريق عمل يسعى على توفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ونوهت مديرية الصحة بدمياط بأن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له يمكنه الاتصال بهذا الرقم لتعديل ميعاد التطعيم ١٥٣٣٥

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