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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ربيع: إنشاء 20 مركزا للخدمات الحكومية بقرى المنوفية ضمن «حياة كريمة»| فيديو

منسق حياة كريمة بالمنوفية
منسق حياة كريمة بالمنوفية

أوضح المهندس محمد ربيع منسق مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة المنوفية، تفاصيل استهداف مبادرة إنشاء مجمعات خدمية بقرى المحافظة لمساعدة الأهالي في استخراج الأوراق الحكومية الخاصة بهم بكل سهولة، بجانب الأعمال الإنشائية في المدارس والأبنية التعليمية وتوصيل الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي.

 

وقال منسق مبادرة “حياة كريمة” بالمنوفية، عبر “زوم” ببرنامج “صباح الخيري يا مصر” المذاع عبر التلفزيون المصري، إن كل وحدة محلية بالمحافظة ستشهد تدشين 4 مجمعات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين.

 

وأضاف المهندس محمد ربيع أن المجمع الخدمي سيحتوي على سجل مدني وشهر عقاري وشئون اجتماعية ومبنى وحدة محلية ومبنى مجلس محلي ومكتب بريد متكامل، كما أن كل المراكز الخدمية على مستوى الجمهورية سيجرى ربطها ببعض بشبكة واحدة.

 

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، أنه يمكن لأي مواطن الذهاب إلى المجمع الخدمي التابع لوحدته المحلية دون أن يضطر إلى الذهاب لأماكن بعيدة لقضاء مصالحه، وبالتالي فإن هذا الأمر سيقلل التزاحم.

 

وأشار إلى أن المجمعات الخدمية الأربعة في كل وحدة محلية هي المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والمجمع الأمني والمجمع الطبي، وسيتم تطبيق نموذج المجمع الخدمي على نحو 320 وحدة محلية، وسيتيح عددا كبيرا من الخدمات للمواطنين.

 

وتابع: “نعمل على 20 وحدة محلية في المرحلة الأولى، وسوف يتم تدشين المجمعات الخدمية على 3 مراحل لتسهيل تلقي المواطنين للخدمة، إذ كانوا ينتقلون إلى مراكز أخرى في أحيان كثيرة للحصول على بعض الخدمات”.

 

حياة كريمة محافظة المنوفية السيسي الشهر العقاري التحول الرقمي المنشأت التعليمية

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