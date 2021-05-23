في خطوات.. كيف تحمل الأغاني على ساعتك الذكية

أصبح Spotify يتيح لمستخدمي Spotify Premium تحميل قوائم الأغاني والألبومات المفضلة لديهم على Apple Watch. هل تريدون الخروج للجري وأخذ موسيقاكم معكم؟ إليكم ما يجب فعله:

ابحثوا عن الموسيقى التي تريدون تحميلها على ساعتكم .

اختاروا قائمة الأغاني أو الألبوم واضغطوا على النقاط الثلاث (...) واختاروا "التحميل على AppleWatch ."

لمعرفة مدى التقدم، تحققوا من قسم التحميل على الساعة .

بمجرد تحميل قوائم الأغاني أو الألبومات في مكتبتكم، سترون سهماً أخضر صغيراً بالقرب من أسمائها .

قوموا بتوصيل سماعات الرأس وابدأوا بالاستماع أينما كنتم!

تضاف هذه الميزة المطلوبة بشدة إلى مجموعة من الوظائف التي يتيحهاSpotifyعلىApple Watch ومنها:

الاتصال والتحكم: يمكن لجميع المستخدمين التحكم في التشغيل: تشغيل وإيقاف مؤقت وتخطي الأغاني أو ، مباشرةً من المعصم.

البث: بصفتكم مستخدمي Premium، يمكنكم بث المقاطع الصوتية المفضلة لديكم من الساعة، ولم يعد يتعين عليكم أخذ هاتفكم معكم .

تكامل Siri: مع دعم Siri على Apple Watch، يمكنكم فقط قول “Hey, Siri” وبعدها إصدار أمر بتشغيل الأغاني المفضلة لديكم واختيار الفنانين والألبومات وقوائم الأغاني التي ترغبون فيها. يمكنكم أيضاً "إبداء الإعجاب" بالموسيقى، والسؤال عما تستمعون إليه حالياً، والتحكم في إعدادات الوسائط مثل مستوى الصوت وتخطي الأغاني والتشغيل والإيقاف المؤقت.

توفّر هذه المزايا مجتمعةً تجربة مميزة بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو الهاتف. وسيتم طرح هذه الميزة الجديدة لكافة مستخدمي Premium على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.