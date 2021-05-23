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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تناقش دور المرأة الأفريقية في تعزيز التعافي الاقتصادي

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

تنطلق في القاهرة وعبر تقنية الفيديو كونفرانس في الأول من يونيو القادم في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فعاليات مؤتمر المرأة الأفريقية، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي.

 

ويعد هذا العمل ضمن أنشطة وفعاليات لجنة المرأة الأفريقية بالجمعية تحت رئاسة المهندسة عبير لهيطة، وتأتي هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان "دور المرأة الأفريقية في دعم اتفاقية التجارة البينية الأفريقية في ظل تحديات ما بعد جائحة كورونا".

 

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وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هذا المؤتمر سوف يشارك فيه أكثر من 11 متحدثة من 7 دول أفريقية، يتقدمهم المتحدث الرئيسي للمؤتمر الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي.

 

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المؤتمر يساهم في التعرف على المتوقع والمأمول حول دور المرأة الأفريقية فيما يتعلق بالتجارة البنية الأفريقية، وكذلك دور المرأة تحديدا فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

 

وأضاف  الدكتور يسري الشرقاوي: “كما نسعى لأن يسمح هذا المؤتمر بفتح آفاق لتعرض المرأة الأفريقية منتجاتها وخدماتها وتروج لها، وأن يكون نواة لتشارك المرأة بكثافة في الاجتماعات التجارية الثنائية B2B، وأن يساهم أيضا في التشجيع على الشراء والبيع الإلكتروني وزيادة معدلات التعارف الذي يمهد لبناء الثقة لتوسيع آفاق التجارة بين المرأة في مجتمع المال والأعمال الأفريقي، وكذا نأمل من خلال المتابعات أن يوفر هذا المؤتمر مشترين دوليين محتملين، وهذا سيتأتى من خلال الترويج لما يمكن أن تقدمه أفريقيا للعالم”.


وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن المؤتمر يستهدف التعرف على أسس وسبل نجاح رائدات الأعمال الأفارقة في المشاريع متناهية الصغر، وأهمية ذلك في تعزيز التجارة البينية الأفريقية وخلق بيئة تجارية مناسبة للمرأة الأفريقية من خلال برامج التحول والشراكات الاستراتيجية، كما يعد هذا المؤتمر قناة للمرأة الأفريقية من صاحبات المشاريع للتواصل وتبادل المعلومات حول المنتجات والخدمات وتبادل الخبرات.

 

وأشار الدكتور يسري الشرقاوي، إلى أن من بين أهداف هذا المؤتمر عدة نقاط تتلخص في التعرف على كيفية مساهمة المرأة الأفريقية في التجارة البينية بعد جائحة كورونا، وتعزيز ودعم توفير بيئة أعمال مناسبة للمرأة الأفريقية، واستعراض بعض التجارب والنماذج من داخل القارة، و دعم رائدات الأعمال الأفريقيات الراغبات والقادرات على الدخول في قطاعات التجارة الدولية البينية، وهذا يضمن تشجيع "ممارسة الأعمال التجارية داخل أفريقيا".


من جانبها، صرحت المهندسة عبير لهيطة رئيس لجنة المرأة بـ جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بأن هذا المؤتمر سيتضمن جلسات نقاشية لمناقشة العديد من الملفات والموضوعات الهامة.

 

وأوضحت رئيس لجنة المرأة بـ جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن أولى الجلسات في المؤتمر ستكون بعنوان “التعافي الذكي والأخضر في القارة الأفريقية ما بعد كوفيد 19 ودور المرأة الأفريقية”، وستناقش الجلسة الثانية “دور المرأة الأفريقية للوقوف على تحديات فيروس كورونا وأثر ذلك في دعم التجارة الأفريقية البينية”، وستقدم حلقة نقاشية بعنوان "سبل الدعم لإنجاح رائدات الأعمال الأفريقيات، مع استعراض بعض التجارب وقصص النجاح" من قبل سيدات أعمال أفريقيات متخصصات.

 

وأضافت أنه ستتم مناقشة موضوعات هامة أيضا تتعلق بالتمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة الأفريقية، وذلك باستعراض تجارب من خلال مجموعة من الرائدات في الأعمال واللاتي يعملن في قطاعات التمويل في جلسة بعنوان “دور المصارف والمؤسسات المالية لدعم الاستثمارات الأفريقية وتنمية التجارة البينية فيما بعد كورونا”.

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