لن يلعب السوبر الإفريقي|تقرير تونسي يكشف موعد عودة علي معلول لتشكيل الأهلي

أكد تقرير تونسي، أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي سيعود للمشاركة مع فريقه أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب طويل.

وذكرت صحيفة تونس الرقمية، أن مواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستسجل عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة الخلفية التي تعرض لها يوم 8 فبراير الماضي ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة التونسية، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بإمكانه الدفع بـ علي معلول أمام نهضة بركان الجمعة القادمة في كأس السوبر الإفريقي، لكن من المتوقع أن يفضل إراحته لكي يكون في قمة جاهزيته أمام الترجي.

ونجح الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

ويلعب الترجي مع الأهلي في ذهاب نصف النهائي أحد يومي 18و 19 يونيو المقبل بتونس، وإيابا في القاهرة أحد يومي 25 و 26 من نفس الشهر.

وتقابل الفريقان من قبل في 6 مناسبات بالأدوار الإقصائية تفوق الأهلي في 3 مرات ومثلها للترجي.