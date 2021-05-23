بسبب العدوان الإسرائيلي.. إنهاء العام الدراسي في قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنهاء العام الدراسي الحالي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر بعد تقييم أجرته لواقع العملية التعليمية نتيجة الآثار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وقالت الوزارة: إن المدارس ستقوم باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021، وفقًا لوكالة “معا” الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022، موضحةً أنها ستتخذ مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.

وذكرت الوزارة أنها ستتابع ترتيب امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.

ولفتت الوزارة إلى أنه اتضح بعد التقييم الذي أجرته لواقع العملية التعليمية تضرر عشرات المدارس نتيجة العدوان الاسرائيلي واحتياجها لأعمال صيانة وترميم، ووجود العديد من المخاطر في محيط كثير من المدارس نتيجة القذائف التي طالت الأماكن المأهولة بالسكان، وكذلك تضرر الشوارع والطرقات المؤدية لهذه المدارس؛ ما يجعل الوصول إليها صعباً.

كما اتضح وفق الوزارة، هدم وتضرر آلاف الأبنية والشقق السكنية؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح الآلاف من السكان إلى أماكن الإيواء، أو الانتقال للسكن عند الأقارب أو بالإيجار، وفقد آلاف الطلبة كتبهم ودفاترهم المدرسية تحت الأنقاض، وتأثر جموع الطلبة بالعدوان الاسرائيلي، وما صاحبه من قصف متواصل تسبب في استشهاد وجرح المئات من المواطنين غالبيتهم من الطلبة والأطفال والنساء؛ الأمر الذي أدى إلى حالات فزع وهلع وصدمة أثرت سلباً على الحالة النفسية لأبنائنا الطلبة.

وأفادت بأن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية، وأبراج الكهرباء والذي أدى إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والإنترنت مما يحول دون تمكن الطلبة من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم.

وأكدت الوزارة، أنه في ضوء هذا التقييم يتعذر استكمال التعليم الوجاهي أو حتى التعليم عن بُعد أو عقد الامتحانات النهائية وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً لنهاية العام الدراسي.