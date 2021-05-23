بمجموعة من الإجراءات.. كيف نجحت السعودية والإمارات في مواجهة كورونا

تسعى دول العالم كافة فى دحض خطر فيروس كورونا التى تعاني منه الشعوب، لذلك سعت كل من السعودية والإمارات إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال الوقوف فى مواجهة كوفيد 19، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والقرارات الجديدة التى تتواكب مع التطورات، وعليه ساهمت تلك الجهود خلال الفترة القليلة الماضية من انخفاض فى معدل الاصابات بفيروس كورونا.

البداية عند السعودية حيث قامت المملكة العربية السعودية بالعديد من الخطوات بهدف حماية مواطنيها والمقيمين بها من خطر فيروس كورونا من بين تلك الخطوات وضع شروط وإجراءات جديدة للقادمين إليها من بينها إلزامية تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين الأجانب غير المحصنين ضد "كوفيد 19"، والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها، على نفقتهم، وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

شهادات صحية معتمدة

كما اشتملت اجراءات المملكة السعودية على إلزامية الناقلات الجوية بضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، المحصنين وغير المحصنين، الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا)، لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

حجز صحي لمدة 7 أيام

وكما ألزمت السلطات السعودية الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة 7 أيام، على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

لم تتوقف الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة العربية السعودية عند هذا الحد بل أعلنت مجموعة من الاجراءات بعد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، فى يوم 17 مايو 2021م، حيث يطبق القرار على المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما أن القرار يسري أيضا على المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما شمل القرار المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة.

تجنب الزيارات

أما بالنسبة لدولة الإمارات فقد سعت كذلك من خلال الاجراءات التى أعلنت عنها خلال الأسبوع الماضي وخلال عيد الفطر فى التصدي لفيروس كورونا الأمر الذي ساهم فى انخفاض اعداد الاصابات.

كان من بين تلك الاجراءات تجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه، الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما شملت القرارات الخاصة بمواجهة كورونا خلال الاسبوع الماضي تفضيل خيار تقديم التهاني والتبريكات للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية، و عدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران، و الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.

اللقاح المضاد لكورونا

لم تقتصر جهود الامارات عند ذلك الحد بل تزال تحث واطنيها والمقيمين فيها بضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذى سيكون مردوده إيجابيا على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مواجهة جائحة كورونا.

كما وضعت دولة الإمارات مجموعة من القواعد الصارمة بشأن إقامة الحفلات والأفراح بإمارة عجمان حيث تضمنت اشتراطات إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ألا يزيد عدد المتواجدين داخل القاعة على 100 شخص، والحد الأقصى على كل طاولة 5 أشخاص مع تطبيق التباعد الجسدي.

كما تضمن اشتراط حصول جميع الحضور والعاملين في الفنادق وقاعات الأفراح على جرعتي لقاح كورونا وإبراز ذلك من خلال تطبيق الحصن.