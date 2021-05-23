شاهد .. لحظة ثوران بركان في الكونغو والذعر يصيب الأهالى فى المدن

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد ثوران بركان جبل نيراجونجو في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، مما دفع السكان المذعورين في مدينة غوما القريبة إلى الفرار، فيما أعلنت الحكومة عن تفعيل خطة لإجلاء السكان.

وفر المواطنون باتجاه الحدود مع رواندا المجاورة، حيث أضاء وهج أحمر السماء فوق المدينة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الكهرباء انقطعت في معظم أنحاء المدينة ، وأعلن المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في"، أن حكومة بلاده تنفذ خطة إجلاء لسكان المدينة.

وقال عالم البراكين داريو تيديسكو لـ"رويترز" إن "غوما ليست في خطر على ما يبدو وإن الحمم تتدفق شرقا في اتجاه الحدود الرواندية".

وكان تيديسكو قد أعرب عن اعتقاده في وقت سابق أن الحمم قد تصل إلى غوما.

وفي هذا السياق، قال مصدر من الأمم المتحدة إن "رحلة استطلاعية قامت بها مروحية تابعة للمنظمة أظهرت على ما يبدو عدم تدفق الحمم البركانية صوب إوما أو أي مركز سكاني رئيسي".

من جهة أخرى، أكد عدد من سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحمم البركانية تتدفق باتجاه المدي.