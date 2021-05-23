عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. لحظة ثوران بركان في الكونغو والذعر يصيب الأهالى فى المدن

بركان
بركان

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  ثوران  بركان جبل نيراجونجو في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، مما دفع السكان المذعورين في مدينة غوما القريبة إلى الفرار، فيما أعلنت الحكومة عن تفعيل خطة لإجلاء السكان.

 

وفر المواطنون باتجاه الحدود مع رواندا المجاورة، حيث أضاء وهج أحمر السماء فوق المدينة.

 

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الكهرباء انقطعت في معظم أنحاء المدينة ، وأعلن المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في"، أن حكومة بلاده تنفذ خطة إجلاء لسكان المدينة.

 

وقال عالم البراكين داريو تيديسكو لـ"رويترز" إن "غوما ليست في خطر على ما يبدو وإن الحمم تتدفق شرقا في اتجاه الحدود الرواندية".

 

وكان تيديسكو قد أعرب عن اعتقاده في وقت سابق أن الحمم قد تصل إلى غوما.

 

وفي هذا السياق، قال مصدر من الأمم المتحدة إن "رحلة استطلاعية قامت بها مروحية تابعة للمنظمة أظهرت على ما يبدو عدم تدفق الحمم البركانية صوب إوما أو أي مركز سكاني رئيسي".

 

من جهة أخرى، أكد عدد من سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحمم البركانية تتدفق باتجاه المدي.

 

اغتيال سفيره في الكونغو انفجار بركان ثوران بركان حمم بركانيه

ترشيحاتنا

هل يجوز قضاء صلاة التراويح التي فاتتني في رمضان ؟ الإفتاء توضح

بفلتر شاب.. ياسمين عبد العزيز تداعب جمهورها

إثيوبيا تعلق على اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في تيجراي

وزير الكهرباء:تفعيل كل آليات دقة قراءات العدادات وتكثيف جهود مواجهة سرقة التيار

عضو مجلس الزمالك السابق يوجه رسالة للجنة الجديدة

الأرصاد: حالة الطقس ربيعية والأجواء معتدلة.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة 3% وسداد لـ 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

رسالة تحذير من التموين عند إضافة المواليد.. تعرف عليها

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

رسميا .. حضور الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

نشرة أخبار العالم.. اقتحام الأقصى من جديد.. الفطر الأسود يفقد الهنود أبصارهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

فيديو

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ