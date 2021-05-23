وزير الكهرباء:تفعيل كل آليات دقة قراءات العدادات وتكثيف جهود مواجهة سرقة التيار

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك .

ففي نطاق قطاع شرق الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (7) هندسة تضم كل من شمال المحلة – جنوب المحلة – مركز المحلة – بشبيش – سمنود – زفتي - السنطة إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (1,1) مليون مشترك منهم 255 ألف مشترك على مسبوق الدفع، تم خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 50 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين على النحو التالي :

· يوجد ( 34) مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين .

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (47) لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط ( 1310) كم .

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 1820) كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (3750) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (250) كم.

· وبلغ إجمالي عدد المحولات (4076) محول بإجمالي قدرة (1517.751) م. ف .أ.

· تم إضافة (5) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض وعدد (5) محول بقدرة (2.263) م. ف .أ بالإضافة الى (1.3) م. ف. ا أضافات ناتجة عن سلاسل إحلال المحولات حتى شهر مارس 2021.

·إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/3/2021 مبلغ 45 مليون جنيه .

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بـ ( 3) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي (31) فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس 2021 (7306) محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 7 ملايين جنيه بقطاع شرق الغربية .

و أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.