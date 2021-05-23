عضو مجلس الزمالك السابق يوجه رسالة للجنة الجديدة

حرص هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي دعم لجنة نادي الزمالك الجديدة التي تولت إدارة شئون النادي خلفا للجنة القديمة بقيادة اللواء عماد عبد العزيز.

وتتكون اللجنة الجديدة من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الإتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

ونشر عضو المجلس الماضي بنشر رسالته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال فيها:

لايوجد أحد من جمهور الزمالك وأعضاء جمعيته العمومية بعد تعيين اللجنة الجديدة، إلا ويشعر بالتفاؤل فالأسماء التي تصدت لخدمة نادينا الحبيب تدعو للفخر والتفاؤل فكلهم قامات كبيرة وعقول إدارية من أعلي المستويات.. نجاحهم في مسيرتهم الشخصية والعملية يدعو إلي أن نقف جميعا كزملكاوية بجوارهم للعبور بالزمالك إلى بر الأمان الإداري والاقتصادي.

وأضاف هاني شكري: كل الدعم مني واتمني كل الدعم من جمهور الزمالك.. إيد واحدة جميعا لنعبر معا لمستقبل أفضل للزمالك.

وتقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرا واللجنة الجديدة التي ستقود النادي الفترة القادمة اليوم الأحد بمقر النادي.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة والمكونة من اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي على ما قدمته للنادي خلال الفترة الماضية ، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.