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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يدين محاولات تغيير الهوية العربية الإسلامية المسيحية لمدينة القدس

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب

قال النائب الدكتور فريدي البياضي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “من تحت قبة البرلمان الموقر أوجه ثلاث كلمات: كلمة إدانة وكلمة تحية وكلمة فخر”.

 

وتابع النائب الدكتور فريدي البياضي: “كلمة إدانة للاعتداءات التي بدأت داخل المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح من سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطينيين مسالمين، إن ماحدث يندرج تحت بند الاضطهاد والتمييز العرقي وجرائم الحرب”، مطالبا المجتمع الدولي أن يُقدّم المسئولين الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية.

 

وقال النائب: أدين محاولات تغيير الهوية العربية الاسلامية المسيحية لمدينة القدس ومحاولات تغيير المراكز القانونية لهذه المدينة.

 

وأضاف البياضي قائلا: كلمة تحية لأشقائنا الفلسطينيين في القدس وفي فلسطين الذين انتفضوا يدافعون عن مقدساتهم وعن بيوتهم وحقوقهم، وتحية خاصة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين زُهقت أرواحهم أمام العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتابع  البياضي، قائلاً: كلمة فخر بدور مصر وأجهزة مخابراتها ورئيسها في نزع فتيل الأزمة ووقف إطلاق النار.

 

وأضاف النائب الدكتور فريدي البياضي: "استمعت بفخر للمؤتمر الصحفي في البيت الأبيض عندما وجهت صحفية  أمريكية سؤالاً هجومياً لـ جن ساكي السكرتير الصحفي للبيت الأبيض قائلة لها: لماذا تأخر الرئيس الأمريكي في الاتصال بالرئيس المصري وكان من الممكن أن ينهي الازمة مبكراً عن ذلك ؟!.

 

واختتم البياضي كلمته قائلاً: "نعم نفتخر بعودة مصر الكبيرة لدورها القائد في المنطقة، وستبقى مصر عظيمة وكبيرة".

الجلسة العامة البرلمان المسجد الأقصى حي الشيخ جراح الاحتلال الاسرائيلي

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