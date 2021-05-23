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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شباب الأعمال : تشكيل لجان داخلية لدعم مبادرة إعمار غزة فنياً

الجمعية المصرية لشباب
الجمعية المصرية لشباب الأعمال

رحبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركة بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار "قطاع غزة"، مشيرة إلي أن القرار يؤكد دعم الرئيس السيسي والحكومة المصرية ومؤسسات الدولة للقضية الفلسطينة، ومساندتها الدائمة للأخوة الفلسطنين في إعادة الحياة الطبيعية للقطاع بعد عديد الأزمات التي تسببت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي مدار السنوات القليلة الماضية. 

 

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وكشفت الجمعية عن تشكيل لجنة داخلية من أعضاء مجلس الإدارة من لجان " التشيد والبناء - والإتصالات - والطاقة - والإستثمار - والتمويل ولجان أخري، بهدف وضع رؤية فينة تتعلق بسبل دعم الحكومة المصرية فنياً في إعادة إعمار غزة، إيماناً من الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مساندة الحكومة المصرية في توجهاتها تجاة قطاع غزة، بالإضافة إلي التأكيد علي رغبة مجتمع الأعمال المصري وشباب الأعمال في مساندة الأخوة بفلسطين خلال الفترة المقبلة. 

 

وأشارت الجمعية، إلي أن مجلس الإدراة دعا إلي إجتماع طاري خلال الأسبوع المقبل لبحث سرعة الإنتهاء من اللجنة الفنية ووضع النقاط الهامة وتجهيزها وإرسالها إلي رئيس الوزراء، بالإضافة إلي، التأكيد علي دعم القطاع الخاص بأكمله للقرارات الأخيرة، وضرورة التواصل مع الحكومة واللجان التي سيتم تشكيلها لبدء إعمار القطاع وفق مخطط زمني بمشاركة الدول والهئيات الدولية التي سستشارك في الإعمار.

 

وأضافت الجمعية في بيانها، أن إعادة إعمار غزة، له العديد من المزايا السياسية كـ " عودة مصر لريادتها في ظل الظروف الصعبة التي تسببت بها " جائحة كورونا"، اقتصادياً، بالإضافة إلي توفير فرص مهمة للقطاع الخاص والشركات المتخصصة بالمشاركة في "إعادة الإعمار"، بأيدي مصرية، مع التأكيد وقوف القطاع الخاص لقرار وراء القيادة السياسية.

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