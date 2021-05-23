محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام كريستال بالاس

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول :

حراسة المرمي : أليسون

الدفاع: ريس ويليامز - فيليبس - روبرتسون - أرنولد

الوسط: فينالدوم - فابينيو - تياجو

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الخامس.

ويدخل ليفربول، المباراة بحافز كبير مع إدراكه أن الهزيمة ستطيح بآماله في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، حال فوز أو تعادل ليستر سيتي أمام توتنهام في التوقيت ذاته.

ويحتاج الريدز إلى الفوز لضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال يورجن كلوب المدير الفني، أن ليفربول لا تزال تنتظره 95 دقيقة عليه لعبها في سعيه نحو إنهاء الموسم في مركز مؤهل للمشاركة في نسخة الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا.