عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عُمان تحقق المركز الثاني في جائزة عالمية حول "النفط"

صدى البلد

حققت سلطنة عُمان - ممثلة بمجموعة من طلبة جامعة السلطان قابوس - المركز الثاني في مسابقة جائزة البرميل الملكي على مستوى العالم من بين 9 جامعات عالمية نظمتها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، وكان الفريق العُماني قد حصل في مارس الماضي على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.

 

تستند المسابقة إلى تحليل بيانات مقدمة من الجمعية وعرض الأماكن ذات الاحتمالية العالية لتواجد النفط فيها، كما تقدم المسابقة فرصة للدارسين في تخصصات علوم الأرض وهندسة النفط للتطبيق العملي لما تمت دراسته وذلك بتأسيس فريق من أفضل طلبة علوم الأرض وهندسة النفط الذي يُحاكي عملهم عمل شركات استكشاف النفط.

 

وتقوم فرق الجامعة بتحليل مجموعة بيانات (الجيولوجيا والجيوفيزياء والأرض والبنية الأساسية للإنتاج والمواد الأخرى ذات الصلة)، ويقدم كل فريق نتائجه في عرض تقديمي مدته 25 دقيقة أمام لجنة من خبراء الصناعة ويتم بعدها تتويج الفرق الفائزة بناء على أدائهم وتحليلهم البيانات.

 

وحصلت جامعة الفيدرال في البرازيل على المركز الأول عالمياً، فيما كان المركز الثالث من نصيب جامعة نابولي الإيطالية.

ترشيحاتنا

بالصدفة .. سيدة تكتشف زرع زوجها كاميرات مراقبة في غرفة النوم

تعرف على الجديد فى أزمة الـ var واتحاد الكرة

هل يجوز قضاء صلاة التراويح التي فاتتني في رمضان ؟ الإفتاء توضح

بفلتر شاب.. ياسمين عبد العزيز تداعب جمهورها

إثيوبيا تعلق على اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في تيجراي

وزير الكهرباء:تفعيل كل آليات دقة قراءات العدادات وتكثيف جهود مواجهة سرقة التيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة 3% وسداد لـ 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

رسالة تحذير من التموين عند إضافة المواليد.. تعرف عليها

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

رسميا .. حضور الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

إثيوبيا تعلق على اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في تيجراي

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

فيديو

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ