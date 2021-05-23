سلطنة عُمان تحقق المركز الثاني في جائزة عالمية حول "النفط"

حققت سلطنة عُمان - ممثلة بمجموعة من طلبة جامعة السلطان قابوس - المركز الثاني في مسابقة جائزة البرميل الملكي على مستوى العالم من بين 9 جامعات عالمية نظمتها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، وكان الفريق العُماني قد حصل في مارس الماضي على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.

تستند المسابقة إلى تحليل بيانات مقدمة من الجمعية وعرض الأماكن ذات الاحتمالية العالية لتواجد النفط فيها، كما تقدم المسابقة فرصة للدارسين في تخصصات علوم الأرض وهندسة النفط للتطبيق العملي لما تمت دراسته وذلك بتأسيس فريق من أفضل طلبة علوم الأرض وهندسة النفط الذي يُحاكي عملهم عمل شركات استكشاف النفط.

وتقوم فرق الجامعة بتحليل مجموعة بيانات (الجيولوجيا والجيوفيزياء والأرض والبنية الأساسية للإنتاج والمواد الأخرى ذات الصلة)، ويقدم كل فريق نتائجه في عرض تقديمي مدته 25 دقيقة أمام لجنة من خبراء الصناعة ويتم بعدها تتويج الفرق الفائزة بناء على أدائهم وتحليلهم البيانات.

وحصلت جامعة الفيدرال في البرازيل على المركز الأول عالمياً، فيما كان المركز الثالث من نصيب جامعة نابولي الإيطالية.