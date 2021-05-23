تشكيل بيراميدز لمواجهة أنيمبا.. الشناوى أساسيا واكرامى على الدكة
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء تشكيل بيراميدز المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز في المباراة:
شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمد الجباس - دييجو رولان
وخرج من قائمة بيراميدز الحارس الشاب عبد الرحمن أيمن ولاعب الوسط محمود صابر.
وفاز بيراميدز فى مباراة الذهاب التى اقيمت الاسبوع الماضى فى القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد