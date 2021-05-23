الجامعات الخاصة تكشف تفاصيل الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.. وهذا هو موعد انتهائها والإجراءات المتبعة.. والتعليم العالي: إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو والامتحانات في موعدها

الأعلى للجامعات الخاصة يكشف موعد انتهاء الأمتحانات

التعليم العالي: إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو والامتحانات في موعدها

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة

تستعد الجامعات الخاصةلإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات انعقادها خلال الفترة من بداية يونيو وحتى بداية يوليو، بينما يتم استكمال الدراسة والامتحانات قبل نهاية مايو، وتدور بين الطلاب العديد من التساؤلات حول الامتحانات ومصير درجات الميد تيرم وموقف الجامعات الخاصة من القرارات.

موعد انتهاء الامتحانات بالجامعات الخاصة:

أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات معظمها انتهى إجراء امتحانات الميدتيرم، مشيرا إلى أن الجامعات التي لم تجر الميد تيرم متاح لها إعداد ورقة منفصلة للطلاب أثناء امتحان نهاية العام الدراسي ، بحيث تحسب لهم درجات منفصلة عن درجات الامتحان.

وأضاف "الغر" أنه جار الاستعداد لامتحانات نهاية العام، بحيث تعمل الجامعات على إنهاء الامتحانات لديها قبل 15 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الجامعات استكملت الدراسة بها حضوريًا للمواد العملية فقط بينما النظرية تم استكمالها عن طريق التعليم عن بعد.

وأشار إلى أنه تم توزيع الطلاب لتقليل الكثافة بالمدرجات ، لذا فتم مد اليوم الدراسي لاستكمال المناهج، موضحا أن الوضع يستمر هكذا حتى نهاية شهر مايو الحالي حيث تنتهي الدراسة.

إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا قرارات جديدة تخص إلغاء الامتحانات أو عدم استكمال المناهج الدراسية بالجامعات، مشيرا إلى أن الأمر متروك للجامعات في إنهاء المناهج قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث تبدأ الامتحانات مع بداية يونيو.

جاء ذلك ردًا على تداول طلاب الجامعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة حول دراسة قرارات جديدة بإلغاء الامتحانات، إضافة إلى العديد من التساؤلات حول عدم استكمال المناهج الدراسية وإلغاء جزء منها .

وأوضح "المصدر" في تصريح لـ"صدى البلد" ، أنه جار استكمال ما تبقى من محاضرات بالجامعات وفق منظومة التعليم الهجين، بينما يتم الانتهاء من المحاضرات مع نهاية شهر مايو.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يتم تطبيقه على طلاب الجامعات الحكومية من قرارات استكمال الدراسة وانتهاء الامتحانات يطبق على طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن القرارات صادرة لكل طلاب الجامعات وليست فئة معينة.

وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد"، أن امتحانات الميد تيرم تجرى حاليا في بعض الجامعات الخاصة وهي ليست إلزامية، إنما تتخذ كل جامعة الأسلوب الأنسب لها لاكتساب الطالب الدرجات، بينما تنتهي كل جامعة من المحاضرات في نهاية الشهر الجاري أي قبل انطلاق الامتحانات بداية يونيو المقبل.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس تناول خلال مجلسه الأخير بأن لكل جامعة حرية الاختيار في تحديد إجراء امتحانات الميد تيرم من عدمه وآليات إجرائها، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تجرى إلكترونيا او بالحضور وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف المصدر بـ المجلس الأعلى للجامعات لـ صدى البلد أن امتحانات الميد تيرم التي بدأتها الجامعات بالفعل يمكن استكمالها بحسب قدرات وامكانيات كل كلية، أما بالنسبة للكليات التي لم تبدأ بعد يمكن ضم درجتها لامتحانات نهاية العام الدراسي .

وأشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون بالحضور للجامعات، وليس هناك أي مقترحات تخص وجود أبحاث بديلة عن الامتحانات ، مشيرا إلى أنه ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على الطلاب من خطر الإصابة.

انطلاق امتحانات الميد تيرم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بالجامعات الخاصة

ومن جانبه أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، علي بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم بكليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات اليوم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم بكليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.

ووجه نائب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأكد ندا، أنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية.