التخطيط: تمويل مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا ومميزات جديدة لتنمية الأسرة.. فيديو

قالت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سوف يتم إنشاء مشاريع لأحد الأنشطة في التمكين الاقتصادي، بإتاحة مليون فرصة لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات، من سن الـ 18 إلى 45 سنة، وتلك الفترة هي سن الإنجاب لدى المرأة.

وأضافت مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال استضافتها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أحد المشاريع القومية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، ويشارك به العديد من الوزارات، حيث توجد لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وأشارت أميرة تواضروس إلى أنه يجب أن يتعلم كل طفل مصري بطريقة أفضل، وأن يحصل على غذاء وتطعيمات سليمة، كما يشمل المشروع الاهتمام بصحة المرأة التي تعتبر أهم فرد في الأسرة المصرية، قائلة: "لو صحة المرأة جيدة سوف تكون صحة الأسرة جيدة، كما أنه يجب تمكينها اقتصاديا وليس الاكتفاء بصحتها فقط، حتى ينعكس ذلك على أسرتها بشكل جيد عند تحقيق المرأة لذاتها".

وأكدت مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هدف الدولة هو تنمية المواطن تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية وشاملة، ولكي يتم توفير التنمية الشاملة تحتاج الدولة أن ترفع من خصائص السكان من التعليم وغيره، إضافة إلى ضبط النمو السكاني، مما يعني متابعة زيادة معدلات النمو السكاني وموازنتها مع معدلات النمو الاقتصادي، حتي يستطيع المواطن ملاحظة تطورات الدولة ومجهوداتها.

وأوضحت، أنه إذا تم التفكير في تنمية المجتمع عام كشعب مصر، فإنه يتلخص في نواة المجتمع وهى الأسرة المصرية، حيث إن هدف المشروع الأساسي تنمية وجودة حياة الإنسان، ليستطيع الإنسان المصري أن يعيش في جودة ومستوى حياة أفضل يتضمن العديد من مستلزمات الحياة.





