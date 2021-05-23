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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«أرادَ» ترسي عقداً بـ 180 مليون درهم لبناء «ذا بوليفارد» بمشروع الجادة في الشارقة

صدى البلد

أرست شركة أراد “المطور العقاري” عقد إنشاءات جديدا بقيمة 180 مليون درهم لبناء "ذا بوليفارد" المجمع السكني الفاخر، ضمن مشروع الجادة العملاق في قلب الشارقة.

 

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يقع "ذا بوليفارد" في أحد أطراف منطقة إيست فيليدج العصرية بالجادة، ويضم 3 أبنية سكنية كبيرة ويتكون كل مبنى من تسعة طوابق تضم في مجملها قرابة 600 وحدة سكنية تمتاز بإطلالات مميزة على الشارع الرئيسي في الجادة مع مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية، وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية فورا ويتوقع تسليم المنازل للمالكين بحلول نهاية 2022.

 

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة "أراد": "تسير الأعمال الإنشائية في الجادة وفق ما هو مخطط له، ونحن حريصون على تسليم المنازل في أقرب وقت ممكن في واحد من أسرع المجتمعات السكنية نموا بإمارة الشارقة، منازلنا الفاخرة حظيت ضمن أكثر المواقع شعبية في الجادة بقبول كبير لدى المستثمرين والمشترين لتشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني العصري في إمارة الشارقة".

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